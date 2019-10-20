تبدأ محكمة «جنايات أحداث تلا» فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية «شهيد الشهامة»، المتهم فيها محمد أشرف راجح وآخرون بقتل الطالب محمود البنا.



وأعلنت مديرية أمن المنوفية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتأمين الجلسة، وقال مصدر أمنى إنه من المقرر نشر عدد من سيارات التحرك السريع وأفراد الأمن المركزى للتصدى لأية محاولات شغب أو عنف خلال سير إجراءات المحاكمة.



وقال محمد الحسينى، محامى المتهم محمد راجح، إنه قرر عدم الحضور مع المتهم دون الإفصاح عن أى أسباب، كما رفض عدد كبير من المحامين المشهورين فى محافظة المنوفية الحضور للدفاع عن المتهمين فى القضية.