أرامكو السعودية تعلن خفض أسعار البنزين في الربع الرابع من عام 2019

أعلنت شركة أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من غد الأحد ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91 يعادل 50ر1 ريال لكل لتر و(بنزين 95 يعادل 05ر2 ريال لكل لتر) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م )

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م (بنزين 91 يعادل 53ر1 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 يعادل 18ر8 ريال لكل لتر).

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.