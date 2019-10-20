طبيب الإسماعيلي يكشف عن جاهزية صادق لمواجهة الجزيرة

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق بات جاهزا للمشاركة بعد اكتمال شفائه.

وتعرض اللاعب للإصابة بالعضلة الخلفية خلال مشاركته بلقاء المنتخب الأوليمبى أمام نظيره الجنوب الأفريقى.

وأضاف: "اللاعب الدولى اصبح فى امكانيته المشاركة بلقاء الجزيرة الإماراتى بكأس محمد السادس وذلك حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش".

وبسؤال طبيب الإسماعيلي عن موقف إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق أجاب عبد العزيز: "لا يزال فى مرحلة التجهيز، الا أن هناك صعوبة في لحاقه لعدم اكتمال شفاءه بشكل كامل".

ويستضيف الدراويش منافسه الجزيرة الإماراتي الأربعاء المقبل فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.