الأورمان: 1500 معرض أثاث وأجهزة كهربائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا

قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن الجمعية نظمت منذ تأسيسها وحتى الآن 1500 معرض للأثاث والأجهزة الكهربائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في ربوع مصر، وذلك من خلال التعاون مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي.

وأضاف شعبان - في بيان اليوم /الأحد/ - : "أن معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية التي تنظمها الجمعية تتم وفق خطة تستهدف التواجد في كل مدن وقرى المحافظات، حيث أن المستفيد منها هي الأسر الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا لعدة معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من الأرامل والأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته".

وأوضح أن فرق عمل الجمعية المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظات المختلفة ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الفقيرة، مشيرًا إلى أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود الأثاث وأبسط الأجهزة الكهربائية وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها الضرورية.

ولفت شعبان إلى أن تنظيم الأورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهودها في تقديم المساعدات الموسمية وتنفيذ المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة.