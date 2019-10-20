فنلندا تعرب عن دعمها تأجيل «بريكست»

أكد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه، دعمه لتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لكي تتمكن بريطانيا من مناقشة اتفاق الخروج؛ لتفادي خروج دون اتفاق.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن رئيس الوزراء الفنلندي قوله اليوم الأحد إن بلاده إلى جانب دول أوروبية أخرى تضع أهمية كبيرة على الموافقة على اتفاقية الخروج التي تم التفاوض عليها مع بريطانيا"، مضيفا أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سيتحدث مع زعماء 27 دولة أوروبية حول طلب بريطانيا تمديد مهلة الانسحاب "بريكست" .

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، قد أرسل خطابًا غير موقع إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق ، طالب فيه بتأجيل موعد خروج بريطانيا المقرر في 31 أكتوبر الجاري إلى 31 يناير 2020 ، وذلك وفق القانون البريطاني، لكنه أعقب ذلك برسالة أخرى موقعة تشير إلى أنه لا يفضل تمديد موعد الخروج الذي سيكون ضد مصالح المواطنين الأوروبيين والبريطانيين وكذلك الشركات.