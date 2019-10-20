منظمة حقوقية تطالب ميليشيا الحوثي برفع الحصار الخانق عن مدينة تعز غربي اليمن

طالبت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان الدولية، جماعة الحوثي الانقلابية برفع الحصار الذي تفرضه على مدينة (تعز) جنوب غربي اليمن منذ نحو 5 سنوات.

وذكرت المنظمة - التي تتخذ من مدينة (أمستردام) الهولندية مقرا لها في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن الحصار الذي يتعرض له المدنيون في (تعز) يتنافى مع كافة القوانين والتشريعات والأعراف ، ويتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت (رايتس رادار) أن أهالي (تعز) يعانون الأمرين من جراء هذا الحصار الخانق للمدينة من الجهة الشرقية (الحوبان) والجهة الشمالية والغربية..مشددة على أن المدينة تعيش في معاناة مستمرة لا تنتهي جراء الحصار الخانق وإغلاق المنافذ الرئيسية من قبل مسلحي جماعة الحوثي حيث يضطر السكان إلى أن يسلكوا طرقا فرعية وعرة وضيقة، تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحيانا للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية.

وحثت المنظمة الدولية ميليشيا الحوثي على الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه المدنيين ورفع الحصار عن (تعز) الذي يعد عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب .. مطالبة في الوقت ذاته ممثل الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث بممارسة دوره في الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة برفع الحصار.

كما طالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين في تعز، بفتح المنافذ والطرق المؤدية إلى داخل المدينة من الجهة الشرقية والشمالية والغربية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تفرض حصارا على (تعز) منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب من 3 اتجاهات، شمالا وشرقا وغربا.