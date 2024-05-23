السعودية: عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 21 يونيو المقبل.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن "تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج"، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة.

وأكدت أن "من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10 آلاف ريال (2666 دولار) بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطنا أو مقيما.

وتؤكد الداخلية أنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين حال تكرار المخالفة، فضلاً عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة.