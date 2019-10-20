3 فرق مصرية تتأهل لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

تأهلت 3 فرق من لاعبي المنتخب لنصف نهائي بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري، بصالة رقم 4 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

حيث صعد كل من هادية حسني وضحى هاني، في منافسات زوجي السيدات، إضافة إلى أدهم حاتم وأحمد صلاح، في منافسات زوجي الرجال، وأخيرًا الزوجي المختلط المكون من أدهم حاتم وضحى هاني.

ومن المقرر، أن يقام ختام البطولة غدًا الأحد، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي وعدد من قيادات وزارة الرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب إفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين، ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.