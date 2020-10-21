الخارجية السودانية: نأمل استكمال إزالة اسم الدولة من قائمة الإرهاب في أقرب وقت

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعربت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، عن أملها أن تستكمل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إجراءات تنفيذ إزالة اسم السودان من القائمة في أقرب وقت.

وننقل لكم نص البيان حسبما أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا»:

تابعت وزارة الخارجية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 عزمه رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب.

ترحب الوزارة بهذا الإعلان وتأمل أن تستكمل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إجراءات تنفيذ إزالة اسم السودان من القائمة في أسرع وقت، امتداداً للتعاون الذي وسم تعاملها مع السودان في هذا الأمر، وتعجيلاً لخلاص الشعب السوداني مما جره التصنيف المعني من أضرارٍ جسيمة.

وتلحظ وزارة الخارجية إقرار الرئيس ترامب بإيجابية التحول الذي أحدثته الثورة السودانية، وتنصيب حكومتها الديمقراطية الانتقالية، وهي ترجو أن يتعزز هذا التعاطف وأن يتجسد في تعاونٍ وارتباطٍ إيجابيّ يعين على تحقيق المصالح المشتركة وعلى إنجاز الغايات الكبيرة التي يتوجه إليها السودان على هدى ثورته الإنسانية.

وتستذكر الوزارة ضلال سياسات وتصرفات نظام انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 المخلوع، والذي كان قرار التصنيف الأمريكي بعض آثارها، وتؤكد رسوخ الإرادة السودانية لإحسان إدارة البلاد، وإعمار علاقاتها الخارجية، وتطويرها بما يحقق المصالح مع الشركاء وإيجابية الحضور الدولي.

لقد بذل الشعب السوداني عبر مؤسساته المعنية جهوداً كبيرة لتجاوز توصيف السودان بالإرهاب. وتتعهد وزارة الخارجية بمواصلة مساعيها، والتعاون مع المؤسسات الشريكة في البلاد لتخطي المصاعب كافة، ولوضع السودان في موضعه الدولي المعبر عن إرادة شعبه الخيرة.