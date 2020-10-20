 الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 6:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 6:47 ص

 أصبحت الأرجنتين، يوم الاثنين، ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تتخطى حاجز المليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 12982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1002662 حالة، خامس أكبر عدد من حالات الإصابة على مستوى العالم.

كما سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 451 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من 26700 منذ بدء تفشي الجائحة.

كانت البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تجاوزت حاجز المليون حالة في يونيو الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2ر5 مليون حالة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 1ر8 مليون حالة والهند 5ر7 مليون حالة.

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