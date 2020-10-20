وزير الصحة السوداني: الملاريا هي المشكلة الصحية الأساسية في البلاد

شدد وزير الصحة السوداني المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، على أهمية توفير أدوية الملاريا ومكافحتها، لافتا إلى أنها المشكلة الصحية الأساسية في السودان.

وأكد عبد الرحيم، لدى اجتماعه اليوم مع إدارة الملاريا بغرض تناول الوضع الراهن للمرض في السودان، سعي وزارة الصحة للقضاء على مرض الملاريا في كل ولايات السودان، ملتزما بتوفير احتياجات الولايات.

ودعا إلى مكافحة المرض، بإجراءات الوقاية وأدوية الملاريا، مشددا على ضرورة متابعة عملية توزيع مستلزمات الوقاية، والأدوية في الولايات، والاستخدام الأمثل لها.

كما دعا عبد الرحيم كل الجهات ذات الصلة، إلى تضافر الجهود للقضاء على الملاريا في كل ولايات السودان.