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روسيا تنفي اتهامات أمريكية وبريطانية بشن هجمات سيبرانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:50 ص

 أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن الاتهامات البريطانية والأمريكية لروسيا بضلوعها في هجمات سيبرانية، بما فيها على منظمي أولمبياد طوكيو، لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين: " التعليق على مثل هذه التصريحات مثير لأعصابنا ، فهي تتميز بعدم وجود الأدلة أو أي معنى للأعمال التي تنسب إلى روسيا".

وأضاف أن هدف تلك التصريحات "تهيئة أجواء معادية لروسيا"، وهي مخصصة "للاستهلاك الداخلي"، بما في ذلك في سياق الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت اليوم الاثنين ستة قراصنة من الاستخبارات العسكرية الروسية بأنهم المسؤولون عن شن العديد من أكبر الهجمات السيبرانية في العالم.

واستخدم الأفراد الستة والمتآمرون معهم برمجيات خبيثة لشن هجمات سيبرانية في فرنسا وجورجيا وهولندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة بحسب أوراق المحكمة .

وكان من بين أهدافهم شبكة الكهرباء في أوكراننا والانتخابات الفرنسية عام 2017
ودورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية والبرلمان الجورجي والمستشفيات الأمريكية .

وأحدالمتهمين ويدعى أناتولي كوفاليف سبق أن وجهت إليه لائحة اتهام لتدخله في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

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