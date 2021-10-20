مدير الفاو: 80% من طلبات تمويل المزارعين الصغار في الدول النامية لا تلبى

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور شو دونيو، إن نسبة 80٪ من طلبات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الدول النامية للحصول على التمويل لا تتم تلبيتها، حيث إن فجوة التمويل السنوية هذه تبلغ قرابة 65 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها.

جاء ذلك في قمة "التمويل المشترك" الثانية، التي عقدت في روما واستضافتها مؤسسة "Cassa Depositi e Prestiti"(CDP)، الإيطالية التي تعود ملكيتها للدولة.

ويشارك ممثلون عن أكثر من 500 من بنوك التنمية العامة إلى جانب أصحاب مصلحة رئيسيين آخرين في هذا الحدث الذي بدأ أمس، ويستمر حتى اليوم الأربعاء.