رئيس حماية المستهلك: ظاهرة الأوفر برايس أشبه ما يكون ببيع الممنوعات

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار إلزام معارض السيارات بوضع السعر الرسمي لكل سيارة بداية من 15 نوفمبر يضبط الأسعار، منوهًا إلى أن «ظاهرة الأوفر برايس أشبه ما يكون ببيع الممنوعات».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ظاهرة «الأوفر برايس» تؤدي إلى نوع من التفاوض على السلعة بدون شفافية، لافتًا إلى أنها تستغل عدم معرفة المستهلك بالسعر الطبيعي للسيارة.

وأشار إلى أن القرار الصادر عن الجهاز يؤدي إلى تنافس معارض السيارات على السعر الأدنى واضطرارهم لإعلان السعر الحقيقي، مناشدًا المواطنين التواصل فورًا مع الجهاز حال بيع التاجر للسيارة بسعر مخالف للمثبت بالفاتورة.

وعن توقعه بانخفاض أسعار السيارات بعد قرار الجهاز الأخير، أجاب: «المتوقع أنه نتيجة لتباطؤ إمداد السيارات، فإن أغلب المؤشرات تشير إلى أن تغير أسعار السيارات لن يكون في صالح المواطن، نرصد شكلًا من أشكال التضخم العالمي والمؤشرات غير واضحة حتى الآن».

وذكر أن الجهاز أصدر قرارًا آخر بإلزام كل المعارض بإثبات تاريخ الاستلام داخل إيصال الحجز، محذرًا من أن التاجر سيكون ملزمًا برد مقدم الحجز وفوائد البنك المركزي، إذا لم يلتزم بتاريخ الاستلام المثبت بالإيصال.

وأعلن جهاز حماية المستهلك أنه بداية من 15 نوفمبر المقبل سيتم إلزام كافة معارض السيارات بوضع السعر الرسمي للسيارات المعروضة منعا التلاعب أو البيع بسعر أعلى.