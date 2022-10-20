نيو أورليانز يضرب بقوة في مستهل مشواره بدوري السلة الأمريكي

استهل نيو أورليانز بيليكانز مشواره في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوز عريض على بروكلن نتس 130 /108 فجر اليوم الخميس.



وحسم بيليكانز الفوز منذ الربع الاول، الذي أنهاه متقدما بنتيجة 32 /14.



واستعاد نتس بعض إتزانه في الربع الثاني ونجح في تسجيل 36 نقطة مقابل 26 نقطة للخصم ليتقلص الفارق إلى 50/ 58.



وأحرز بيليكانز 40 نقطة في الربع الثالث مقابل 28 نقطة لنتس، ليخرج فائزا في النهاية بفارق 22 نقطة.



وشارك زايون ويليامسون للمرة الأولى منذ مايو 2021 وظهر بمستوى رائع حيث سجل 25 نقطة وتسع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة لفريق نيو أورليانز.



وتصدر براندون إنجرام قائمة هدافي نيو أورليانز بتسجيله 28 نقطة وسبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأضاف سي جي ماكولوم 21 نقطة وست تمريرات حاسمة.



كما تصدر كيفين دورانت قائمة هدافي نتس بتسجيله 32 نقطة.



وتغلب ديترويت بيستونز على اورلاندو ماجيك 113 /109 بفضل تألق جادين إيفي الذي سجل 19 نقطة وأربع تمريرات حاسمة.



وفي مباراة أخرى أحرز جا مورانت 34 نقطة وتسع تمريرات حاسمة ليقود فريقه ممفيس جريزليس للفوز على نيويورك نيكس 115 /112.



وفي مباريات أخرى فاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز 114 /107 واتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 117 /107 وشيكاغو بولز على ميامي هيت 116 /108 وتورنتو رابترز على كليفلاند كافالييرز 108 /105 و مينيسوتا تمبرولفز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115 /108.



كما فاز شارلوت هورنيتس على سان أنطونيو سبيرز 129 /102 ويوتا جاز على دنفر نجتس 123 /102 وبورتلاند على ساكرامنتو كينجز 115 /108 وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 107 /105.