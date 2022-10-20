فرنسا وإسبانيا تتفقان على خط أنابيب جديد لنقل الهيدروجين بدلا من خط ميدكات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إن بلاده أبرمت اتفاقا مع فرنسا لبناء خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومرسيليا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيحل المشروع الجديد محل مخطط سابق لإنشاء ما يسمى بخط أنابيب ميدكات، وهو خط لمد أنابيب الغاز الطبيعي من شبه جزيرة أيبيريا عبر جبال البرانس إلى بقية أنحاء أوروبا.

يشار إلى أن فرنسا كانت تعارض هذا المشروع. وقال سانشيز للصحفيين في بروكسل قبل اجتماعه مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق خبر سار ويظهر تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا.