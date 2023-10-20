إسرائيل تستجوب مسلحين بحماس عن مواطنيها الأسرى

قال الجيش الإسرائيلي إنه يستجوب مسلحين من حركة "حماس" احتجزهم بعد هجمات السابع من أكتوبر لمعرفة المزيد عن أماكن الأسرى في قطاع غزة.



وقال ريتشارد هيخت المتحدث باسم الجيش للصحفيين في مقابلة اليوم الجمعة: "إننا نجمع العديد من المعلومات".



وأضاف أنه لم يتم فهم حجم عمليات الخطف تماما بعد.



وبحسب بيانات من إسرائيل، خطف مقاتلون 203 أشخاص على الأقل من إسرائيل بناء على تعليمات "حماس" وأخذوهم إلى غزة بعد الهجمات، وتزعم تقارير أنه تم خطف حوالي 30 طفلا ومراهقا.



وبالإضافة إلى ذلك، يشير الجيش إلى أن ما يتراوح بين 100 و200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين منذ الهجمات.