استطلاع: أغلب الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية الفشل في منع هجوم حماس

أظهر استطلاع رأي في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن ما يصل إلى 80% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة حماس الكاسح في 7 أكتوبر على إسرائيل في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

واعترف رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعاً بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الشريك في ائتلاف حكومة نتنياهو، أيضاً إن قيادة الحكومة والقيادة الأمنية فشلتا في حماية إسرائيل، لكن رئيس الوزراء نفسه لم يصدر بياناً واضحاً بعد يعلن فيه مسؤوليته.

وحتى من بين ناخبي حزب ليكود الحاكم المنتمي إليه نتنياهو، قال 69% إن على رئيس الوزراء تقبل المسؤولية.

وأظهر المسح أن نتنياهو متأخر كثيراً خلف وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وهو رئيس حزب المعارضة المنتمي إلى الوسط، والذي انضم إلى حكومة وحدة، الأسبوع الماضي.

وذكر المسح أن 48% من المشاركين يعتقدون أن جانتس سيكون رئيساً أفضل للوزراء مقارنة بنسبة 28% فقط لصالح نتنياهو.

وأشار الاستطلاع إلى أن 65% من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة.

وذكرت "معاريف" الإسرائيلية أن استطلاع الرأي أُجري في 18 و19 أكتوبر وشمل 510 مشاركين وأن به هامش خطأ نسبته 4.3%.