يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في زيارة إلى بيروت، غدا الاثنين، تستغرق يوما واحداً لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية ؛ صرح بذلك السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة.

وقال السفير حسام زكى إن زيارة الأمين العام إلى بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة إلى تشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمراً بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبري التي يمر بها.

وأضاف السفير حسام زكى أن أبو الغيط يهدف كذلك إلى التعرف علي الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والاغاثى لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد إجتماع باريس يوم 24 الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.