أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرة استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان لوكالة «وفا»، إن مجموعة مستعمرين مسلحين من مستعمرات: سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع، نصبوا كرفانا وخيمة كبيرة تزيد مساحتها على 300 متر مربع، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال، على أراضي المواطنين في منطقة «خلة الفرن» التابعة لقرية بيرين.

وأضاف أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، نقلوا أعدادًا كبيرة من الأغنام إلى الخيمة، معربا عن تخوفه من أن تكون هذه الخطوة مقدمة للاستيلاء على تلك المنطقة وتحويلها الى مزارع للمستعمرين.

وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي ضمن محاولات قوات الاحتلال والمستعمرين المستمرة للسيطرة والاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي القرية، لصالح التوسع الاستعماري، وبناء بؤر استعمارية جديدة، وإنشاء شبكة من الطرق لربط تلك البؤر والمستعمرات بعضها ببعض.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستعمرين أقاموا منذ السابع من أكتوبر 2023، نحو 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستعمرين وربط البؤر بمستعمرات قائمة.

وفي الفترة ذاتها، شرعنة سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية وحولتها إلى مستعمرات أو أحياء استيطانية تتبع لمستعمرات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.