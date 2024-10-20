رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة سيراميكا

وجهت جماهير الأهلي رسالة إلى اللاعبين، خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في بطولة السوبر المصري.

ورفعت الجماهير لافتة في عمليات الإحماء قبل مباراة سيراميكا كليوباترا كتبت عليها: «الفوز يأتي بالجدية.. التاريخ يكتب بالحفاظ على الهوية».

وفي سياق متصل، تأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، عقب فوزها على بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد.