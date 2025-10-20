سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتجاجات المناهضة له ولسياسات حكومته التي تم تنظيمها أمس الأول السبت، ووصفها بـ " المزحة"، وقال للصحفيين أمس الأحد إنه "ليس ملكا".

وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن المتظاهرين" لا يمثلون هذه الدولة".

وأضاف أنه من المرجح أنه تم تمويل اللافتات الجديدة التي ظهرت في احتجاجات لا للملوك من جانب نصير التقدمية الخيرية جورج سوروس و "يساريين معتوهين متطرفين آخرين". وأوضح" يبدو الأمر كذلك. نحن نحقق في الأمر".

ووصف المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 7 ملايين شخص بـ "العدد الضئيل للغاية وغير الفعال".

وأضاف" لست ملكا. أنا أعمل بجد من أجل جعل أمريكا عظيمة".

وهذا يعد أول تعليق علني لترامب على الاحتجاجات، التي وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بالسلمية بنسبة كبيرة.