ترامب يقول إن وقف إطلاق النار في غزة ما زال ساريا

.. امتنع عن التعليق على غارات إسرائيل على قطاع غزة

ترامب: قيادة حركة حماس ليست متورطة بانتهاك وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار في غزة ما يزال سارياً، وذلك رغم الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق بقتل 44 فلسطينيا .

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أثناء عودته من ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن مساء الأحد، عقب غارات نفذتها إسرائيل على قطاع غزة خلفت 44 شهيدا فلسطينيا.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق على الغارات التي نفذتها إسرائيل الأحد على قطاع غزة.

وذكر أن قيادة حركة حماس "ليست متورطة في أي انتهاكات لوقف إطلاق النار"، واتهم ما سماهم "بعض المجموعات المتمرّدة داخل حماس".

وأعرب ترامب عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار بغزة، مؤكداً رغبته في ضمان استمرار السلام مع "حماس".

وأمس الأحد ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، نفذت إسرائيل عدة هجمات على مناطق مختلفة من القطاع، أدت إلى استشهاد 44 فلسطينيا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" هي من انتهكت وقف إطلاق النار، وأن الغارات الجوية جاءت بسبب تلك الانتهاكات.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن حكومة تل أبيب قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع حتى إشعار آخر.

بالمقابل نفت "حماس" انتهاكها لوقف إطلاق النار، وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة، التزامها الكامل بكل الاتفاقات، وخاصة وقف إطلاق النار.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.