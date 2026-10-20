نقابة أطباء سوهاج تدشّن مركزًا لرصد التجاوزات ضد الأطباء على المواقع الإلكترونية

-المجلس كلّف محامي النقابة بتحرير محضر لدى مباحث الإنترنت، واستند إلى القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن المسؤولية الطبية وسلامة المريض

أعلنت نقابة أطباء سوهاج تدشين «مركز رصد التجاوزات ضد الأطباء» على المواقع الإلكترونية، وتقدمها ببلاغ ضد عدد من الصفحات والمواقع، بدعوى تقديمها محتوى مسيئًا للأطباء.

وقالت النقابة، في بيان هام، إنها تابعت أخبارًا تداولتها صفحات على فيسبوك عن بلاغ مقدَّم ضد أحد أطباء المسالك البولية، تضمّن اتهامه بعمل «غير أخلاقي ومخالف للقانون ولآداب المهنة».

وأوضح البيان أن هذه الصفحات «دأبت» على نشر محتوى من هذا النوع بهدف التشهير وزيادة عدد المتابعين، بما يضر بسمعة الأطباء والمهنة ويفقد الثقة بين المريض والطبيب المعالج، على حد وصفه.

وأضاف أن مجلس النقابة قرر تكليف محاميها بتحرير محضر بالواقعة لدى مباحث الإنترنت ضد الصفحات التي شاركت هذه الأخبار، حفاظًا على سمعة الأطباء وعلى علاقة متزنة بين المرضى والأطباء.

وأكدت النقابة أن تحركها القانوني يستند، من بين ما يستند إليه، إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى جانب النصوص القانونية ذات الصلة.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لفحص الوقائع التي تتضمن إهانة الأطباء بسبب أدائهم لعملهم، أو تقديم بلاغات كاذبة بقصد الإساءة أو التشهير، أو نشر محتوى قد يشكل قذفًا أو سبًا أو انتهاكًا للحقوق التي يحميها القانون، مع إحالة الأدلة إلى جهات التحقيق.