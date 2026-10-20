رئيس مياه بني سويف يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركزي ببا وإهناسيا

تفقد المهندس عصام بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عددا من مشروعات الصرف الصحي بمركزي إهناسيا وببا، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الجارية لإحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ننا بمركز إهناسيا، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ورصد أي معوقات والعمل على حلها، كما تابع ميدانيا أعمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية صفط راشين بمركز ببا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل إحدى أولويات الشركة.

رافق رئيس الشركة خلال الجولة المهندس علي عبدالحليم، رئيس قطاع المشروعات، والمهندسة سارة أحمد، مدير عام المشروعات، واللواء محمد الجبالي، مدير عام الأمن بالشركة.

وأكد المهندس عصام بدوي ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات خلال الفترة الحالية، والعمل على سرعة الانتهاء منها، من خلال رصد الملاحظات وتلافيها، بما يضمن التشغيل الأمثل للمشروعات، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أهمية مشروعات تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل ما تشهده الدولة من توسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في رفع نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الحضر والريف، وضمان وصول الخدمة بالجودة المطلوبة، دعما لخطط التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.