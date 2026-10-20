ملك بريطانيا يستقبل سلطان عمان اليوم

من المقرر أن يستقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث سلطان عمان هيثم بن طارق في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تشارلز والملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز ويليام وزوجته كاثرين سوف يقيمون مأدبة فاخرة لسلطان عمان في قلعة ويندسور.
ومن المقرر أن يستقبل ولي العهد الأمير ويليام سلطان عمان في مقر إقامته بالنيابة عن الملك، وسوف يرافقه إلى قلعة ويندسور.
ومن المقرر أن يجرى سلطان عمان غدا الأربعاء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في ظل استمرار الصراع بالشرق الأوسط.