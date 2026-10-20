ملك بريطانيا يستقبل سلطان عمان اليوم

أمل مبدي: منتدى مصر 2026 يواجه الشائعات بالأرقام.. و«قادرون باختلاف» سلطت الضوء على حقوق ذوي الإعاقة

إبراهيم المعلم: اختُطفت في بيروت واحتُجزت يومًا ونصف اليوم.. ثم قالوا لي «يبدو إنه خطأ»