 ملك بريطانيا يستقبل سلطان عمان اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 9:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

ملك بريطانيا يستقبل سلطان عمان اليوم

لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 9:51 ص

من المقرر أن يستقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث سلطان عمان هيثم بن طارق في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تشارلز والملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز ويليام وزوجته كاثرين سوف يقيمون مأدبة فاخرة لسلطان عمان في قلعة ويندسور.

ومن المقرر أن يستقبل ولي العهد الأمير ويليام سلطان عمان في مقر إقامته بالنيابة عن الملك، وسوف يرافقه إلى قلعة ويندسور.

ومن المقرر أن يجرى سلطان عمان غدا الأربعاء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في ظل استمرار الصراع بالشرق الأوسط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك