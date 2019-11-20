فيديو أحمد داود وعلا رشدي يجربان تقنية starbot على السجاد الحمراء

قام الفنانين أحمد داود وزوجته علا رشدي، بتجربة تقنية Starbot التي استخدامن في تصوير نجوم حفل «الأوسكار» الـ91، على يد المخرج الكندي «كول واليسي».

كما قام الفنانين أحمد مجدي وحلا شيحه ونسرين أمين بتجربة تلك التقنية.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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