ارتفاع طفيف في عدد الناخبين المسجلين بالجزائر

سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر زيادة بـ 0.8% في عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بما يعادل 165ألفًا و804 ناخبين.

وتستعد الجزائر لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 5 مرشحين.

وكشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، خلال إطلاق البطاقة الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة(للناخبين)، عن إحصاء 24 مليونًا، و 474 ألف و161 ناخبًا، من بينهم 914 ألفًا و308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ولفت إلى أن عدد الناخبين قبل المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية كان يقدر بـ 24 مليونًا و308 آلاف و357 ناخبًا، وأن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية بلغ 289 ألفًا و 643 ناخبًا، في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123 ألفًا و239 ناخبًا.