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هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وانخفض نيكي 0.50 في المئة إلى 23176.49 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المئة إلى 1689.25 نقطة.