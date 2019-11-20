 نيكي يهبط ‭0.50‬ في المئة في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يهبط ‭0.50‬ في المئة في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:00 ص

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وانخفض نيكي ‭‭0.50‬‬ في المئة إلى ‭‭23176.49 ‬‬نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‭‭0.44‬‬ في المئة إلى ‭‭1689.25‬‬ نقطة.


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