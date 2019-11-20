جوجل يحتفل بيوم الطفل العالمي

احتفل محرك البحث العالمي «جوجل»، صباح اليوم الأربعاء، باليوم الدولي لحماية الأطفال أو يوم الطفل العالمي، والذي يحل يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وتصدرت صورة كرتونية لأطفال صممت على أشكال الحروف الإنجليزية الخمسة المكونة لكلمة «Google»، الواجهة الرئيسية لمحرك البحث الأشهر عالميًا.

ويوم الطفل هو اليوم الذي يحتفل فيه بالأطفال، في تواريخ تقويمية مختلفة بمختلف دول العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري.

ويحتفل العالم باليوم الدولي لحماية الأطفال في 1 يونيو منذ عام 1950، واستحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949، ولا تزال الدول الشيوعية السابقة تحتفل بالمناسبة في 1 يونيو من كل عام.

وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يومًا عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

وأعلنت الأمم المتحدة في يوم 20 نوفمبر عام 1959، قانون حقوق الطفل.