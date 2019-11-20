تراجع الصادرات اليابانية للشهر الـ11 وسط الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

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تراجعت الصادرات اليابانية للشهر الحادي عشر على التوالي، وسط تراجع الطلب العالمي على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة المالية اليابانية أن حجم الصادرات اليابانية تراجع بنسبة 2ر9% في تشرين أول/أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أطول مدة لتراجع الصادرات منذ عام 2016.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا انخفاضا بنسبة 5ر7%.

ويمكن أن تتحسن التوقعات بالنسبة للطلب العالمي إذا أبرمت واشنطن وبكين اتفاقا مبدئيا لتهدئة حربهما التجارية، بحسب بلومبرج.