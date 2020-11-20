قائد الجيش اللبناني: محاربة الإرهاب تشكل أبرز التحديات التي يتشاركها لبنان وفرنسا

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن محاربة الإرهاب تشكل أبرز التحديات والتهديدات التي يتشاركها لبنان وفرنسا وتهدد استقرارهما وأمنهما، مشددا على أهمية الدعم الفرنسي في تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها قائد الجيش اللبناني، خلال احتفال منحه وساما فرنسيا رفيع المستوى (جوقة الشرف من رتبة ضابط) والذي قلده إياه رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر، باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على فرقاطة حربية فرنسية راسية في ميناء بيروت البحري.

وأكد أن القوات المسلحة تشكل العمود الفقري للبنان والركيزة الأساسية للاستقرار، مشيرا إلى أن الأولوية لدى المؤسسة العسكرية هي حماية سيادة لبنان واستقراره والدفاع عنه مهما بلغت التضحيات.

واعتبر أن ثقة الشعب اللبناني بقواته المسلحة وكذلك المجتمع الدولي ستبقى حافزا مهما في تأدية الجيش لمهامه، معربا عن تقديره للسلطات الفرنسية على مساعدتها للبنان ومؤازرة الجيش بعد كارثة انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

من جانبه، أثنى رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر على قائد الجيش اللبناني، منوها بكفاءته العسكرية ونزاهته وقدراته القيادية، مشيرا إلى أن جيشي البلدين يعملان ضمن القيم الإنسانية ذاتها للحفاظ على السلام والاستقرار، وأن الجيش الفرنسي يعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.