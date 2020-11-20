موسكو تسجل 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8159 شخصا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز حاجز المليوني حالة، بينما وصل عدد الحالات الخاضعة للعلاج في الوقت الراهن إلى 454 ألفا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 533 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء.