 محافظ جنوب سيناء يناقش مع «سامسونج مصر» تحويل مراكز المحافظة إلى مدن ذكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يناقش مع «سامسونج مصر» تحويل مراكز المحافظة إلى مدن ذكية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 3:21 ص

التقى محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفدا من شركة (سامسونج مصر)، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، بهدف تقديم الحلول الذكية لمدن محافظة جنوب سيناء وتطوير التطبيقات التي تسهل حركة السائحين وتلبي احتياجات المواطنين بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الأنظمة والحلول الذكية التي تدعم رؤية المحافظة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة ذكية وجميع مدن المحافظة، كما جرت مناقشة بعض الخطوات التنفيذية للبدء بتنفيذ تلك المنظومة التي تسهم في تطوير الشوارع والميادين عن طريق الشاشات العملاقة المتطورة، وتطوير ودعم شبكات الاتصال وغيرها من الأنظمة الذكية، فضلا عن تطوير قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بأحدث الأنظمة الذكية.

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