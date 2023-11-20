وزير الاقتصاد الألماني يتخوف من تأثير حكم الدستورية على إجراءات كبح أسعار الطاقة

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن تخوفه من تأثيرات حكم المحكمة الاتحادية الدستورية على إجراءات كبح أسعار الطاقة.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قال هابيك، اليوم الاثنين، إن الحكم يتعلق فقط بصندوق المناخ والتحول "ومع ذلك، ونظرا لأن الحكم منطوق بشكل يرسي لأسس، فإنه يتعلق في حيثياته فعليا بكل الصناديق التي تم إنشاؤها والموجودة على مدار العام".

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، قضت يوم الأربعاء الماضي بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة بالأساس لمكافحة أزمة كورونا على صندوق المناخ والتحول.

وتعليقا على ما أعلنه زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس اعتزام اتحاده المسيحي السعي من أجل فحص مدى دستورية صندوق الاستقرار الاقتصادي، قال هابيك إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق من وجهة نظره أيضا على هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه لا حاجة للاتحاد المسيحي ليرفع دعوى.

وأضاف هابيك أن "هذا يعني بلغة واضحة أن أسعار الكهرباء وربما أيضا الغاز سترتفع بالنسبة للمواطنين على الأقل في المستقبل نظرا لأن الصندوق سيستمر في العمل حتى صيف 2024".

وتابع هابيك المنتمي إلى حزب الخضر أن خطابات الشكر يمكن أن يوجهها المواطنون إلى الاتحاد المسيحي.

وقال هابيك: "إذا دخلنا في أزمة فلن يكون في مقدورنا أن نكبح أسعار الغاز والكهرباء، وعندئذ سترتفع لدينا أسعار الغاز والكهرباء والتدفئة عن بعد".

تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية سيتسبب في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في تمويل المشاريع المناخية التابعة للحكومة الألمانية، وستصب هذه الفجوة في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف.