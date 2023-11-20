محلل عسكري إسرائيلي: من السابق لأوانه الحديث عن انهيار حماس

قال المحلل العسكري الإسرائيلي البارز، عاموس هارئيل، اليوم الاثنين، إن من السابق لأوانه الحديث عن انهيار حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وكتب هارئيل في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية: "تنشط قوة كبيرة في غزة الآن وتركز على مهاجمة مخيم جباليا للاجئين وحي الزيتون وعدد من الأحياء القريبة من مدينة غزة"، مشيراً إلى أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العمليات البرية، لم يدخل الجيش الإسرائيلي هذه الأحياء الواقعة شمال وشرق المدينة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" الأنباء.

وأضاف: "تعمل الوحدات في منطقة حضرية كثيفة وخطيرة للغاية، مما يزيد من خطر إطلاق الوحدات النار عن طريق الخطأ على بعضها البعض، بسبب النيران الكثيفة المنتشرة"، مشيراً إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط ومشكلة متزايدة تتمثل في عدم الالتزام بالانضباط القتالي".

وأوضح هارئيل: "يعمل الجيش الإسرائيلي الآن على الأرض في آخر المناطق الرئيسية في شمال غزة. ومع ذلك، كما قيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، من السابق لأوانه الحديث عن انهيار حماس. لا تزال قدراتها في الجنوب سليمة وقيادتها المختبئة هناك أيضاً".

وأكد المحلل العسكري الإسرائيلي أنه "لا تزال هناك أهداف عسكرية يتعين التعامل معها في شمال غزة، ولكن سيتعين على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أن يقرروا ما إذا كان هناك الكثير مما يتعين إنجازه أو ما إذا كانت عائدات العملية البرية تتضاءل مقارنة بالجهد المبذول والمخاطر التي تهدد حياة الجنود".