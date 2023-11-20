إسرائيل تستدعي سفيرها لدى جنوب إفريقيا للتشاور

استدعت إسرائيل سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور، عقب "أحدث البيانات" من جنوب أفريقيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه سوف يدعم اقتراحا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا.

وكانت جنوب أفريقيا التي تنتقد بشدة حملة إسرائيل في قطاع غزة ضد حماس، قد استدعت دبلوماسيها من إسرائيل.

يذكر أن الوزيرة، في رئاسة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، قد أعلنت في مؤتمر صحفي في السادس من الشهر الجاري أن وجود سفير إٍسرائيل لدى جنوب أفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي، أصبح غير مرحب به.

وتشن إسرائيل، هجمات جوية وبرية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي عندما أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى"، والتي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.