حماس: قصف الاحتلال مدرسة للأونروا بمخيم البريج جريمة بشعة واستخفاف بالأمم المتحدة

قالت حركة حماس، إن قصف الاحتلال مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمخيم البريج، جريمة بشعة واستخفاف بالأمم المتحدة.

وأضافت في بيان لها، مساء الاثنين: «قصف الاحتلال الصهيوني النازي لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة، تؤوي نازحين من الأطفال والنساء، وارتقاء أكثر من عشرة شهداء، جريمة بشعة، واستخفاف بوكالة الأونروا والأمم المتحدة».

وطالبت الحركة في بيانها، بالتحرك لوقف استهدف المدنيين في المدارس المحمية، بموجب القانون الدولي.

واستُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة «بلوك 12» بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.