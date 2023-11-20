إيلون ماسك ينتقد تقارير وسائل الإعلام الزائفة التي تتهمه بمعاداة السامية

انتقد الملياردير الأمريكي ومالك موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، إيلون ماسك، تقارير وسائل الإعلام "الزائفة" التي تتهمه بمعاداة السامية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن ماسك أصدر أقوى رد له حتى الآن بعد تأييده لمحتوى معاد للسامية في منشور على منصة "إكس" أثار الغضب وتسبب في سحب عدد من الشركات العملاقة مثل "أبل إنك" لإعلاناتها من المنصة.

وذكرت بلومبرج أن رد الفعل العنيف جاء الأسبوع الماضي بعد أن وافق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير ومالك منصة إكس على منشور قال كاتبه إن الشعب اليهودي يحمل "كراهية جدلية" للبيض.

ومنذ ذلك الحين أثارت هذه الرسالة انتقادات من البيت الأبيض وكذلك العديد من المستثمرين في تسلا.

وكانت شركة والت ديزني أيضا من بين الشركات الكبيرة التي انسحبت من المنصة.