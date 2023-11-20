خلاف حدودي بين فنلندا وروسيا يحول طالبي اللجوء نحو المعابر الشمالية

قال مسئولون اليوم الاثنين، إن إغلاق فنلندا 4 معابر حدودية مع روسيا حول طالبي اللجوء إلى طرق نحو الشمال بشكل أكبر، الأمر الذي أثار دعوات لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لمعالجة الارتفاع في عدد المهاجرين.

وهدد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو باتخاذ خطوات إضافية ولم يستبعد إغلاق المزيد من المعابر الحدودية.

وقال أوربو عند معبر فارتيوس الحدودي اليوم الاثنين: "نستعد لإجراءات قوية بما فيه الكفاية ومستعدون لاتخاذها بسرعة".

وبحسب حرس الحدود، تقدم 16 شخصا بطلب لجوء هناك اليوم الاثنين، وهو نفس العدد الذي سجل أمس الأحد. وكان هناك 67 طلبا يوم السبت. ولم يصل المزيد من طالبي اللجوء إلى المعابر في الجنوب الشرقي يومي الأحد والاثنين.

ودفعت عمليات الإغلاق وزارة الخارجية الروسية في موسكو إلى استدعاء السفير الفنلندي، واصفة عمليات الإغلاق بـ"الاستفزازية".

وقالت الوزارة إن مثل هذه العمليات ستزيد من توتر العلاقات المتوترة بالفعل. وفي وقت مبكر صباح يوم السبت، أغلق حرس الحدود الفنلندي مراكز فاليما ونويجاما وإيماترا ونيرالا الحدودية في جنوب شرق فنلندا، والتي غالبا ما يستخدمها المسافرون من سان بطرسبرج.

وتتهم فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي انضمت مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، روسيا بتوجيه مئات المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط إلى المعابر.

يشار إلى أنه لا يمكن الآن تقديم طلبات اللجوء إلا في فارتيوس، التي تقع على بعد مئات الكيلومترات من نيرالا، وفي سالا، والتي تقع في أقصى شمال فنلندا.