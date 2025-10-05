إشبيلية يكتسح برشلونة برباعية ويحافظ لريال مدريد على صدارة الليجا

تلقى برشلونة الخسارة الأولى في الموسم الحالي بالسقوط الكبير أمام مستضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

تقدم الفريق الأندلسي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء نفذها بإتقان ألكسيس سانشيز، ثم أضاف إسحاق روميرو الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 36، فيما قلص ماركوس راشفورد النتيجة لبرشلونة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب للشوط الأول 45+7، فيما أكد خوسيه آنخيل كارمونا فوز إشبيلية بهدف ثالث في الدقيقة 90، واختتم آكور آدامز رباعية إشبيلية في الدقيقة 90+6.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 76، حارمًا الفريق من فرصة التعاددل، كما ألغى الحكم هدفًا لإشبيلية في الدقيقة 87، بعدما احتسب تسللًا على آكور آدامز لاعب الفريق الأندلسي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للاعب إشبيلية جيرارد فيرنانديز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يعود للفار ويلغي الطرد ويكتفي بالبطاقة الصفراء.

ويحمل انتصار اليوم طابعًا خاصًا لإشبيلية، حيث أنه الأول على حساب برشلونة منذ 10 سنوات، ويعود آخر انتصار لإشبيلية على حساب برشلونة إلى أكتوبر عام 2015.

بهذا الفوز رفع إشبيلية رصيده للنقطة 13 وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 19 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.