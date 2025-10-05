فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجيش الرواندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الجيش الرواندي، مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بالعاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون رد، ليضع قدمًا في الدور المقبل قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي – أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – بلاتي توريه – مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد – كريم حافظ – أحمد توفيق – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو – دودو الجباس – مروان حمدي.