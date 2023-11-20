 فيديو.. الزراعة: مصر تقترب من زراعة 10 ملايين فدان.. وزيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليون ونصف فدان - بوابة الشروق
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فيديو.. الزراعة: مصر تقترب من زراعة 10 ملايين فدان.. وزيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليون ونصف فدان

شيماء رزق
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:34 م

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الرقعة الزراعية في مصر زادت لأكثر من مليون ونصف فدان، منوها بأن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين فدان.

ولفت إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية في السنوات الماضية، كان من شأنها تخطي الأزمات التي مر بها العالم وفي مقدمتها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة المصرية فيما يتعلق بمجال الزراعة، موضحا أن لافتًا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية وذلك لـ 160 دولة في العالم.

وشدد على أن الرئيس السيسي، يتابع كل الخطوات التي تجري بملف الزراعة والري وجميع القطاعات، مضيفا أن ملف الزراعة له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، وذلك من أجل توفير احتياجات المواطن المصري.

وذكر أن الأصناف المزروعة في مصر تتوافق مع المناخ وتقاوم تغيراته، متوقعا بارتفاع إنتاجية القمح إلى 3,8 أفدنة، في ظل الحوافز من الدولة وتوفير التقاوي والأسمدة، موضحا أنه يجري عمل حصر مساحات زراعة القمح باستخدام القمر الصناعي.

وأفاد بأن مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، وذلك انطلاقا من اهتمام مصر الكبير، بملف الأمن الغذائي واعتباره أمن قومي للدولة.

https://www.youtube.com/watch?v=B6jvI5op6jI

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