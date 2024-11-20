محمد ربيعة يكشف كواليس انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة في تاريخه

كشف محمد ربيعة لاعب سموحة، كواليس انضمامه لمنتخب مصر خلال المعسكر الحالي والذي واجه خلاله منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال ربيعة في تصريحات لقناة إي تي سي: "أول من أخبرني بانضمامي لمنتخب مصر كان عادل محجوب المدير الإداري لسموحة ثم وليد بدر".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تمهيد حتى أنني كنت أجهز لحفل زفافي ولكنني تلقيت مكالمة وأنا أجلس مع زملائي".

وأوضح: "قادة الفريق تحدثوا معي بعد الانضمام للمنتخب وأزالوا الرهبة مني وقضيت واحدة من أفضل فترات حياتي، إذا انتقلت إلى نادي تحتاج لبعض الوقت للاعتياد على الأجواء ولكن هذا لم يحدث في المنتخب واعتدت على الأجواء سريعا".

وأنهى: "ما رأيته خلال الفترة الماضية هي أن حسام حسن هدفه الوحيد هو المكسب مهما كان الفريق، وكنت أسمع أنه شخصية شديدة جدا ولكن رأيت أنه يستطيع التعامل في جميع المواقف ومن لم يتواجد معه فاته الكثير وبسببه ستتغير شخصيتي كثيرا خلال الفترة المقبلة".