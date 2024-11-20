تركيا تدين هجوما حوثيا استهدف إحدى سفنها قبالة سواحل اليمن

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء الهجوم الصاروخي الذي شنّته جماعة الحوثي على سفينة الشحن ذات الملكية التركية أناضولو إس، والتي ترفع علم بنما، بينما كانت تبحر قبالة سواحل اليمن.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه يتم اتخاذ المبادرات اللازمة لمنع تكرار الأمر.

وسبق أن أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، لكنه لم يحدد متى حدث ذلك.

وأضاف أن الجماعة استهدفت «السفينة أناضولو إس في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة».

وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادًا للفلسطينيين في غزة، وذلك ردًا على الغارات التي يشنها ما تسميه التحالف الأمريكي البريطاني ضد اليمن.