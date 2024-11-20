أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 44 طائرة مسيرة أوكرانية. تم تدمير20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة نوفجورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة أُسقطت فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وتولا وتفير، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وموسكو وسمولينسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.