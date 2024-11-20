مسئول أمريكي: واشنطن ستصوت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

قال مسئول أمريكي، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستصوت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المسئول في تصريحات، نقلتها فضائية «العربية»، أن «واشنطن ستستخدم الفيتو ضد القرار، إذا بقي على حاله»، وذلك حسبما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها.

واستطرد: «حاولنا الوصول لحل وسط بشأن مشروع القرار حول غزة من دون جدوى، ولن ندعم وقف نار غير مشروط في غزة قبل إطلاق سراح الرهائن».

ويصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء، على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق نار «فوري وغير مشروط ودائم» في غزة.

وطالبت النسخة الأخيرة من مشروع القرار؛ الذي أعده الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، واطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف» وبـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».