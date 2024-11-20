رئيس الوزراء: حياة كريمة من أضخم المشروعات عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات قمة العشرين، أكدت موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في لبنان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي، دعا إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ولبنان.

وذكر أن الرئيس السيسي، أكد اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية، واستعرض التجربة المصرية الرائدة مشروع «حياة كريمة».

ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» من أضخم المشروعات عالميًا، وتساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مصري، قائلًا إن مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية تشيد بها، لأنها أكبر مشروع يغطي هذا الحجم من المواطنين.

وأوضح أن الرئيس أعلن في كلمته عن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارها تأتي على رأس أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن «الرئيس جدد الدعوة بأن مصر قادرة على استضافة مركز عالمي لتداول الحبوب، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».