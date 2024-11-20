أستراليا تتجه لحظر الأطفال من استخدام منصات التواصل الاجتماعي

كيف يمكن إبعاد الأطفال عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي؟ من الناحية السياسية تبدو الإجابة بسيطة في أستراليا، لكن من الناحية العملية قد يكون الحل أصعب بكثير.



وتحظى خطة الحكومة الأسترالية لحظر الأطفال من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إكس وتيك توك وفيسبوك وإنستجرام حتى بلوغهم سن السادسة عشرة، بشعبية سياسية. وتول المعارضة إنها كان سيفعل الشيء نفسه حال فوزها في الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون أشهر لو لم تتحرك الحكومة أولا.

ويؤيد زعماء جميع الولايات الأسترالية الثماني وأقاليم البر الرئيسي الأسترالية الخطة بالإجماع، على الرغم من أن ولاية تسمانيا، أصغر الولايات، كانت تفضل أن يتم تحديد الحد الأدنى عند 14 عاما.

لكن مجموعة متنوعة من الخبراء في مجالات التكنولوجيا ورعاية الأطفال استجابت بقلق شديد. ووقع أكثر من 140 من هؤلاء الخبراء على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يدينون فيها الحد الأدنى لسن 16 عاما باعتباره "أداة غير حادة للغاية لمعالجة المخاطر بشكل فعال".

وتبدو تفاصيل ما هو مقترح وكيفية تنفيذه شحيحة. وينتظر أن يعرف المزيد عندما يتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسبوع المقبل.