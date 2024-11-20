الرئيس اللبناني السابق ميشال عون والمبعوث الأمريكي يناقشان مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

استقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون، في دارته في الرابية، المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، ترافقه السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وذلك في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، وسفير لبنان السابق في واشنطن غبريال عيسى.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، أطلع هوكستين، الرئيس عون على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وتم استعراض بعض الأفكار والمقترحات التي تعزّز حقوق لبنان في هذه المفاوضات، ودور الجيش اللبناني المعوّل عليه كثيراً بعد وقف إطلاق النار.

ووصل هوكستين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، لإجراء محادثات مهمة مع مسئولين لبنانيين بشأن اقتراح أمريكي؛ يهدف إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد المبعوث الأمريكي في كلمة بعد انتهاء لقائه الذى استمر قرابة الساعتين مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في عين التينة، أن «هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع».

كما بحث هوكستين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، مساعي وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وخلال الاجتماع جدد ميقاتي، التأكيد أن الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة.